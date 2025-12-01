Un hombre fue detenido en la tarde de este martes en Villa Unión, Chimbas, luego de ser sorprendido mientras robaba en una vivienda de la zona. Según informaron fuentes policiales, se trata de Bustos, de 28 años, quien fue reducido por vecinos tras ser visto sustrayendo distintos electrodomésticos del interior del domicilio de una mujer de 35 años.

La impresora que los vecinos recuperaron tras detener al delincuente.

El hecho ocurrió cuando la damnificada advirtió movimientos extraños en su casa y pidió ayuda. Minutos después, efectivos de la Comisaría 26° llegaron al lugar y encontraron al sospechoso retenido por la comunidad, junto a los elementos robados. Entre las pertenencias que intentaba llevarse había un televisor Sanyo de 20 pulgadas, una impresora marca HP y una estufa alógena, artículos que fueron recuperados en el lugar del hecho.

Personal policial procedió a la aprehensión del sujeto y lo trasladó a la dependencia, donde quedó identificado y puesto a disposición del Ayudante Fiscal, doctor Mario Codorniú, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia. El caso quedó caratulado como “Robo”, con intervención de la UFI Flagrancia.

Desde la Policía destacaron la rápida respuesta del personal y la colaboración de los vecinos que alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió evitar que el delincuente escapara con los objetos sustraídos. El detenido permanecerá alojado hasta que avancen las medidas judiciales correspondientes.