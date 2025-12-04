Publicidad
Importante red de farmacias busca encargado de inventario en San Juan

Una reconocida red de farmacias de San Juan abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de Encargado/a de Inventario. 

Hace 1 hora
La búsqueda está orientada a profesionales con sólido perfil administrativo, capacidad de liderazgo y experiencia en gestión de stock. Foto: Gentileza

Una importante red de farmacias de San Juan lanzó una convocatoria laboral para incorporar a un Encargado/a de Inventario, un puesto clave dentro de la estructura operativa del sector farmacéutico. La búsqueda está orientada a profesionales con sólido perfil administrativo, capacidad de liderazgo y experiencia en gestión de stock.

De acuerdo con la información brindada por la empresa, la posición requiere disponibilidad full time en horario comercial, una condición excluyente dada la dinámica y responsabilidad del puesto. Además, se valorará especialmente que el postulante cuente con experiencia en el liderazgo de equipos administrativos, así como un manejo avanzado de sistemas de análisis y control, ambos requisitos obligatorios.

En cuanto a la formación académica, se valorarán perfiles con Licenciatura en Administración de Empresas o carreras afines, aunque este punto no es excluyente. También será un diferencial contar con al menos dos años de experiencia en farmacias, ya sea en gestión de inventarios, atención al público o tareas administrativas relacionadas.

Cómo postularse

Las personas interesadas deberán enviar su currículum al correo: busquedas.vetta@gmail.com
Indicando en el asunto: ENCARGADO INVENTARIO.

