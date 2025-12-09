La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición total de uso, comercialización, distribución y publicidad de los productos de limpieza de la marca Marclean, tras detectar que no se encuentran registrados en el organismo y que su elaboración incumple con la normativa vigente.

La decisión quedó formalizada en la Disposición 9018/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la directora del ente regulador, Nélida Agustina Bisio. El documento establece que la medida rige en todo el país y también alcanza a plataformas de venta online. La prohibición abarca “todos los lotes de limpiadores, desengrasantes y cualquier otro domisanitario identificado con la marca Marclean”.

La investigación se inició luego de una notificación judicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, donde se alertó sobre la comercialización irregular de productos de limpieza de esa firma. Posteriormente, la ANMAT corroboró que Marclean S.R.L. no posee registro como fabricante y que los artículos ofrecidos en el mercado no cuentan con habilitaciones oficiales.

El organismo señaló además que los productos eran atribuidos a la empresa Bathan Group S.A., que había iniciado trámites de habilitación para elaborar domisanitarios, pero nunca los finalizó. La compañía negó ser fabricante de Marclean y aseguró no comercializar esos artículos, lo que profundizó el desconocimiento sobre el origen de los productos.

Finalmente, la ANMAT resolvió la prohibición con el objetivo de proteger a los consumidores, ya que se desconoce bajo qué condiciones se fabricaron los artículos y quién es el responsable legal. Además, recordó que todo producto domisanitario, como detergentes, lavavajillas, limpiadores y desengrasantes, debe contar con autorización previa para poder ser comercializado.

La disposición también ordena notificar a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones del país y a la Unidad Fiscal Mar del Plata para continuar con las actuaciones correspondientes.

