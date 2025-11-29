La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2025 realizará un pago único que superará los $580.000 para ciertos jubilados y pensionados. Este monto corresponde a la suma del aumento por movilidad, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y un bono adicional destinado a quienes perciban ingresos hasta el haber mínimo.

Tras la publicación del índice inflacionario de octubre por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Anses aplicará un incremento del 2,3% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este ajuste responde a la fórmula vigente que toma como referencia la inflación oficial para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $340.879,59, mientras que la máxima llegará a $2.293.796,92. Además, los jubilados recibirán el SAC correspondiente, que equivale al 50% del haber más alto percibido en el último semestre.

Anses también otorgará un bono extra de $70.000, que se abonará junto con la prestación habitual. Este beneficio está dirigido a quienes cobran hasta el haber mínimo con el fin de acercar sus ingresos al piso de $410.879,59. En los casos en que el ingreso sea mayor al mínimo pero inferior al piso mencionado, el bono se aplicará de forma proporcional. No se contempla este bono para jubilados con haberes máximos, priorizando así a los sectores más vulnerables.

En resumen, los montos finales que percibirán los jubilados en diciembre serán:

Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo de $170.439,8, totalizando $581.319,38.

Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo de $1.146.898, sumando $3.440.695,38.

Estos incrementos buscan proteger a la población más vulnerable frente al impacto de la inflación y garantizar que sus ingresos mantengan un nivel acorde al costo de vida.