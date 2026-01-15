Un apagón masivo afectó este jueves por la tarde a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, en medio del pico de consumo eléctrico y con altas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El corte de energía impactó en barrios porteños, localidades de la provincia y provocó demoras en el transporte público y complicaciones en el tránsito.

Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la interrupción se produjo cerca de las 14:45, cuando salieron de servicio cuatro líneas de alta tensión de 220 kV del tramo Morón–Rodríguez, pertenecientes a Edenor. La falla implicó la pérdida de aproximadamente 3.000 megavatios de potencia.

Publicidad

De acuerdo con información oficial, el apagón alcanzó a unos 800.000 usuarios. Media hora después del inicio del corte, se había restablecido cerca del 50 % del servicio y, dentro de la primera hora, más del 90 % de los usuarios inicialmente afectados ya contaban nuevamente con suministro eléctrico.

Pasadas las 17, el ENRE informó que permanecían sin luz 63.665 usuarios de Edenor y 18.237 de Edesur. El organismo indicó que la normalización total del servicio estaba prevista para alrededor de las 19.

Publicidad

Entre los barrios porteños afectados se encontraron Agronomía, Belgrano, Palermo, Recoleta, Caballito, Flores, Retiro, Núñez, Villa Urquiza y Chacarita, entre otros. En el Conurbano, se reportaron cortes en Vicente López, San Isidro, Tigre, Escobar, San Martín, La Matanza, Avellaneda y Cañuelas.

El apagón también impactó en el transporte público. La línea D del subte estuvo momentáneamente interrumpida y la línea H funcionó con demoras, aunque ambas normalizaron su servicio con el correr de los minutos. En los trenes, la línea Mitre restableció sus recorridos, mientras que la línea San Martín registró demoras. El resto de las líneas operó con normalidad.

Publicidad

Además, vecinos reportaron semáforos fuera de funcionamiento y complicaciones en el tránsito, especialmente en avenidas principales. En Aeroparque se registraron cortes en algunos sectores, aunque la terminal continuó operando con energía de respaldo mediante grupos electrógenos.

El episodio se desarrolló con una sensación térmica cercana a los 35ºC y en la previa de las tormentas pronosticadas para la tarde. Desde las distribuidoras recordaron que los usuarios pueden realizar reclamos por falta de suministro y solicitar bonificaciones en caso de cortes prolongados o reiterados a través de los canales oficiales del ENRE.