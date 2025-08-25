Boca Juniors y dos posibles ventas a Europa: quiénes son y por cuánto se irían

En una fase crucial del mercado de pases europeo, Boca Juniors se encuentra en proceso de finalizar las transferencias de dos futbolistas que no estaban participando activamente en el plantel principal. Se trata del lateral Marcelo Saracchi y el mediocampista Vicente Taborda, quienes están cerca de continuar sus carreras en el viejo continente. La directiva del club, liderada por Juan Román Riquelme, trabaja en los últimos detalles para concretar las operaciones.

Saracchi, defensor uruguayo de 27 años, llegó a Boca Juniors en agosto de 2023. Sin embargo, su situación en el club cambió drásticamente tras la salida de Marcos Rojo y la llegada de Miguel Ángel Russo como entrenador. Al perder su lugar, el jugador ha estado entrenando de manera diferenciada, apartado del primer equipo. Su futuro parece estar en el Celtic FC de Escocia, que busca un préstamo con opción de compra, valuada en unos 2 millones de dólares. De concretarse la operación, Boca liberaría un cupo de extranjero en su nómina.

Publicidad

Por su parte, el mediocampista Vicente Taborda, de 24 años y surgido de las inferiores del club, está a punto de unirse al Panathinaikos de Grecia. El club heleno ofreció 4,5 millones de dólares por el 80% de su pase. El acuerdo también estipula que Boca conservará el 20% restante para una futura transferencia, y el 10% del monto total de la venta será para Platense, club donde el futbolista se destacó en un préstamo y obtuvo el Torneo Apertura.

Posibles salidas en Boca Juniors

Las transferencias se dan en un contexto en el que el mercado local ya cerró, pero las ventanas de transferencias europeas se mantienen abiertas. Boca, al no tener a Saracchi y Taborda en los planes del nuevo entrenador, priorizó estas salidas para optimizar sus ingresos y evitar que los valores de los jugadores se depreciaran. Ambas operaciones surgieron como una solución ante la falta de minutos y la necesidad del club de mover sus activos.

Publicidad

En paralelo a las negociaciones, Boca Juniors rechazó una oferta de 7 millones de dólares por la totalidad del pase de Kevin Zenón, proveniente del Olympiacos de Grecia. Fuentes del club señalaron que un reciente aumento en el impuesto a las transferencias (del 7,5% al 13,06%) impactó en la decisión. Con este nuevo gravamen, el ingreso neto para Boca habría descendido a unos 3,5 millones de dólares, una cifra considerada insuficiente por la directiva, que espera que el valor de Zenón aumente en el futuro.