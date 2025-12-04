La pastelería De Fresas anunció una nueva búsqueda laboral destinada a sumar personal para el área de atención al público. La convocatoria está dirigida a personas que cuenten con experiencia comprobable en pastelería y cafetería, un requisito excluyente debido a la dinámica del servicio y al nivel de especialización que exige el local.

Desde la empresa destacaron que buscan perfiles proactivos, con buena presencia y habilidades para la atención al cliente, capaces de desenvolverse en un entorno donde la calidad del producto y la experiencia del consumidor son fundamentales. La experiencia previa en cafetería y manejo de productos de pastelería resulta indispensable, ya que el puesto implica tanto la atención al público como el acompañamiento en el servicio diario.

La búsqueda apunta a reforzar el equipo en un momento de crecimiento para la pastelería, que continúa ampliando su oferta y su alcance en el mercado local. Según informaron, quienes se incorporen tendrán la posibilidad de integrarse a un ambiente laboral dinámico, orientado al aprendizaje y al trabajo en equipo.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben enviar su currículum al correo electrónico: defresascv@gmail.com