Lionel Scaloni será una de las figuras centrales del sorteo del Mundial 2026, que se realizará este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington desde las 14, hora argentina. El técnico campeón del mundo tendrá un rol especial: ingresará al escenario con la Copa del Mundo en sus manos, un gesto simbólico que evocará la consagración de Qatar 2022.

La información fue confirmada por el periodista Ariel Senosiain, quien destacó que Scaloni, poco habituado a protocolos y ceremonias formales, aceptó la invitación de la FIFA para encabezar uno de los momentos más emblemáticos del evento. Será la segunda vez que participa de un sorteo mundialista, después de su presencia en Doha antes del Mundial 2022 junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Publicidad

En paralelo, la expectativa crece por los posibles rivales que Argentina podrá enfrentar en la fase de grupos. Del bombo 2 asoma Croacia como uno de los rivales más complejos, junto a Marruecos (campeón del mundo sub-20) y Senegal, potencia africana. En el bombo 3, Arabia Saudita podría volver a cruzarse, mientras que Egipto, con Mohamed Salah, y Noruega, con Erling Haaland, también representan desafíos de peso.

Finalmente, el bombo 4 incluye selecciones de menor jerarquía como Curazao o Cabo Verde, aunque aún restan definirse los cupos que se disputarán vía repechaje. El sorteo definirá el camino de la Selección hacia la defensa del título obtenido hace tres años en Qatar.