Nestlé Argentina ha iniciado el retiro voluntario de determinados lotes de sus fórmulas infantiles NAN 1 Optipro con HMO (en presentaciones de 400 y 800 gramos) y ALFAMINO (en envases de 400 gramos). La medida responde a la posible presencia de cereulida, una toxina generada por la bacteria Bacillus cereus detectada en un ingrediente de un proveedor externo.

La firma comunicó oficialmente: “El retiro se realiza de manera preventiva y en línea con nuestro compromiso con la calidad y la seguridad de los productos”. A pesar de la inquietud de los cuidadores, la empresa aclaró que no se han registrado reportes de consumidores afectados ni eventos adversos vinculados a estos productos, y que el resto de su portafolio puede consumirse con normalidad.

Publicidad

Ante esta situación, la ANMAT notificó a los comercios para que retiren los lotes del mercado y reforzó el pedido de no utilizarlos. Por su parte, Nestlé instó a quienes posean los productos afectados a comunicarse al 0800-999-8100 o por sus canales digitales para coordinar el reemplazo o devolución.

La cereulida es una toxina resistente al calor que puede provocar síntomas gastrointestinales. Aunque el retiro es preventivo, se recomienda consultar a un profesional de la salud solo si el niño presenta vómitos o malestar persistente. Al concluir, la compañía expresó: “Lamentamos cualquier inconveniente que esta situación pueda ocasionar a las familias”, reafirmando su transparencia y colaboración con las autoridades sanitarias.