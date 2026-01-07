Estado del Paso Agua Negra para este miércoles 7 de enero

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente que el Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) continúa operativo en su horario habitual de verano para este miércoles 7 de enero, desde las 07:00 hasta las 17:00 horas.

El comunicado oficial, actualizado este miércoles, mantiene las mismas recomendaciones de seguridad emitidas en días previos, haciendo especial hincapié en la necesidad de conducir con máxima atención debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando trabajos de mantenimiento en distintos tramos del camino.

Recomendaciones de seguridad vial para el cruce

Dadas las condiciones de la ruta, las autoridades reiteran a los conductores la importancia de:

Circular con luces bajas encendidas en todo momento, como establece la normativa para vías de montaña.

Respetar estrictamente los límites de velocidad señalizados y reducirla aún más al aproximarse a maquinaria vial o equipos de trabajo.

Mantener una conducción atenta y precavida, anticipando maniobras y manteniendo la distancia de seguridad.

Portar toda la documentación personal y del vehículo en regla, incluyendo el seguro internacional obligatorio para circular en Chile.

Contexto logístico y climático

El Paso de Agua Negra es un corredor binacional fundamental para el turismo y el comercio entre la Región de Coquimbo (Chile) y San Juan. Su operativa normal durante enero es vital para la dinámica económica regional de la temporada estival.

Es crucial que los viajeros consulten el pronóstico del tiempo antes de partir, especialmente considerando el alerta por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la región. Condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas o nevadas en altura, pueden modificar el horario de habilitación o la transitabilidad del paso por razones de seguridad.

Contactos de utilidad para el viajero

El comunicado oficial recuerda los números de contacto esenciales para asistencia antes y durante el viaje:

