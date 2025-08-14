El diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba habló de un proyecto de ley presentado por su partido, que busca reforzar la responsabilidad de los propietarios y explotadores de playas de estacionamiento en San Juan. La iniciativa surgida de Producción y Trabajo apunta a otorgar mayores herramientas a la Dirección de Defensa del Consumidor para que pueda realizar inspecciones y exigir el retiro de carteles o comprobantes que eximan a los dueños de responsabilidad frente a daños, robos o destrucción de vehículos.

Según explicó el legislador, la propuesta incluye tanto la cartelería colocada en paredes como papeles que suelen dejarse en parabrisas, donde se aclara que el propietario no se hace responsable de lo que pueda sucederle al vehículo. Córdoba remarcó que, de acuerdo a la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor —a la que San Juan está adherida—, los dueños y explotadores de este tipo de establecimientos tienen una “responsabilidad objetiva” y deben responder por cualquier daño.

Publicidad

El proyecto contempla que esta obligación alcanza tanto a playas de estacionamiento privadas con cobro como a aquellas de acceso público y gratuito. En estos casos, según detalló Córdoba, muchas veces los espacios se ofrecen para atraer mayor afluencia de clientes o visitantes, por lo que la responsabilidad de seguridad se mantiene.

La propuesta también prevé que las sanciones se ajusten a lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor, que contempla multas específicas frente a la difusión de información falsa, desinformación o prácticas que perjudiquen a los usuarios.

Publicidad

Nota escrita con información de Alejandro López.