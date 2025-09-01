Política > Defensa judicial
Causa Andis: los dueños de Suizo Argentina pidieron cerrar la causa
POR REDACCIÓN
Los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, solicitaron el cierre de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La presentación fue realizada por su abogado defensor, Martín Magram, ante el juez federal Sebastián Casanello.
El letrado fundamentó el pedido en el principio de “cosa juzgada”, al señalar que los hechos denunciados ya fueron objeto de investigación en otro expediente, el cual fue archivado a pedido del fiscal Carlos Rívolo por inexistencia de delito. En esa causa se analizaba un contrato por más de 24.000 millones de pesos entre la droguería y el organismo estatal.
Argumentos de la defensa
Días atrás, Magram también había planteado la “nulidad absoluta” de la investigación iniciada tras la difusión de audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo hacía referencia a supuestos retornos que involucraban a funcionarios, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La defensa sostuvo que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilícita y que la denuncia tendría un tinte político, lo que, a su criterio, vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.
Origen de la causa
El expediente actual se abrió tras la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, luego de que se conocieran los audios de Spagnuolo sobre contrataciones en la compra de medicamentos. En esas conversaciones, se menciona a la droguería Suizo Argentina como la principal proveedora de Andis lo que motivó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.
