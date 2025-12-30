La producción de la tercera temporada de The Last of Us enfrenta un ajuste inesperado tras confirmarse que Danny Ramírez abandonará el reparto. El actor, que interpretaba a Manny, no participará en los nuevos episodios debido a conflictos de agenda derivados de su prioridad en múltiples proyectos: Avengers: Doomsday, De Noche —donde volverá a trabajar con Pedro Pascal—, Samo Lives y su debut como director en BATON.

Manny, integrante fundamental del grupo de Abby y partícipe en el asesinato de Joel, es uno de los objetivos de Ellie. Su rol ganaba peso en esta entrega, ya que la narrativa se enfocará en los días de Seattle desde la perspectiva de Abby. Según informó el medio Nexus y confirmó posteriormente la cadena, HBO ya busca al sustituto ideal para el personaje.

Este imprevisto podría retrasar ligeramente el inicio del rodaje, previsto para abril de 2026. El estreno de la temporada se mantiene para 2027, preparando el terreno para una potencial cuarta temporada final donde Bella Ramsey retomaría el protagonismo absoluto para concluir la historia.