Max Verstappen volvió a encender el debate dentro de la Fórmula 1 al expresar públicamente su descontento con las nuevas regulaciones técnicas que rigen la temporada 2026. El piloto neerlandés aseguró que actualmente no disfruta competir en la categoría, una frase que generó preocupación entre los organizadores y fanáticos del automovilismo.

Las declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de China, en Shanghái, donde el tetracampeón del mundo fue consultado sobre su futuro en la máxima categoría. Allí reconoció que la situación actual del campeonato no lo satisface.

“No quiero irme, de verdad. Pero también espero que la situación mejore”, afirmó el piloto de Red Bull al referirse a su continuidad en la Fórmula 1 y a los cambios técnicos que se introdujeron esta temporada.

Las críticas del neerlandés están relacionadas principalmente con el nuevo reglamento técnico, que incrementó el protagonismo de la energía eléctrica en las unidades de potencia y modificó la dinámica de los autos. Estos cambios generaron cuestionamientos de varios pilotos, que consideran que la categoría perdió parte de su esencia.

En ese contexto, Verstappen reveló que ya mantuvo conversaciones con las autoridades de la Fórmula 1 y con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para buscar soluciones. Según explicó, el objetivo es encontrar alternativas que mejoren el espectáculo y la experiencia de los pilotos en pista.

“Hablé con la Fórmula 1 y la FIA y creo que estamos trabajando para conseguir algo que haga que todo vaya a mejor”, señaló el actual subcampeón del mundo.

El piloto también dejó abierta la puerta a posibles modificaciones en el reglamento en el corto plazo. De hecho, aseguró que existe la expectativa de que se introduzcan cambios a partir de la próxima temporada para mejorar el funcionamiento de los autos y la dinámica de las carreras.

Mientras tanto, el debate sobre el rumbo técnico de la Fórmula 1 continúa abierto entre equipos, pilotos y autoridades, en un inicio de temporada que ya mostró tensiones dentro de la categoría.