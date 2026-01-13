Una nueva creciente del Río del Agua volvió a encender las alarmas en el Oeste del departamento de Sarmiento. Este lunes 12, el fuerte caudal que bajó por el cauce destruyó nuevamente las tomas improvisadas que utilizan los productores de Guanacache para regar sus cultivos y provocó serios daños en las defensas construidas para proteger tanto la canaleta de riego como las viviendas del poblado.

La situación generó un reclamo urgente de los regantes hacia el Municipio de Sarmiento, ante la falta de una obra definitiva que permita dar una solución estructural a un problema que se repite cada vez que se producen lluvias intensas en la zona cordillerana.

Tomás arrasadas y trabajo a pulmón

“En estos momentos estamos con las anchadas intentando recuperar el cauce, pero a mano de hombre nos va a llevar semanas”, contó a DIARIO HUARPE Raúl Calderón, celador y regante de Guanacache, mientras junto a otros vecinos intentan encauzar el río y reconstruir, de manera precaria, la toma de agua.

La preocupación es creciente entre los productores agrícolas, que ven cómo cada evento climático extremo los deja sin riego y con pérdidas económicas difíciles de afrontar. “Estamos muy preocupados porque, como venimos reclamando, la obra necesaria que terminaría con este problema que se presenta cada vez que baja creciente, no llega”, agregó Calderón.

Divisadero, con alivio parcial pero la misma incertidumbre

En el caso del pueblo de Divisadero, el agua de riego se cortó durante algunas horas. En la mañana de este martes, maquinaria trabajó en la reparación de la toma sobre el río, lo que permitió restablecer el suministro. Sin embargo, la tranquilidad es relativa.

Los vecinos saben que la solución es provisoria y que, ante una nueva creciente, la toma volverá a romperse, dejándolos otra vez sin agua para la producción y el consumo.

Alegría por la lluvia y temor por la falta de obras

En la zona Oeste de Sarmiento, cada lluvia es una bendición y una amenaza al mismo tiempo. Los vecinos celebran porque los campos se riegan, las represas se llenan y las pasturas crecen. Pero también sufren porque la falta de una infraestructura hídrica sólida hace que, con cada creciente, las tomas improvisadas tipo terraplén desaparezcan bajo el agua.

La respuesta del municipio

Cabe recordar que este lunes el intendente Alfredo Castro aseguró a DIARIO HUARPE que el Municipio ya avanzó con acciones para mitigar los daños. Mientras el reclamo de las comunidades por el agua que cortan las empresas agroexportadoras río arriba se dirime en la Justicia y en la Defensoría del Pueblo, la comuna alquiló maquinaria para colaborar con los organismos provinciales responsables, como Hidráulica y Vialidad Provincial.

“Sabemos que en estos meses las máquinas y los equipos no dan abasto para solucionar todos los problemas que generan las lluvias, así que decidimos colaborar”, explicó el jefe comunal.

Espera y preocupación en Guanacache

Según pudo saber este medio, las máquinas trabajaron este martes en la toma de Divisadero y luego se trasladaron al despeje del material de arrastre en la ruta que une ambos pueblos, en la zona del badén.

“Ojalá que pronto lleguen las máquinas a Guanacache porque estamos muy preocupados”, concluyó Calderón, reflejando el sentimiento de una comunidad que, una vez más, espera respuestas urgentes ante un problema que se repite año tras año.