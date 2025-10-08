El calor sanjuanino empieza a sentirse y, con la llegada de los días más largos, muchas familias comienzan a prepararse para el verano buscando alternativas para refrescarse sin salir de casa. Las piletas de lona, por su practicidad y menor costo frente a las de material, vuelven a posicionarse como una de las opciones más elegidas. En distintos comercios de la provincia, los precios muestran una relativa estabilidad respecto al año pasado, a pesar del contexto inflacionario.

En el local On City, ubicado en el centro de San Juan, informaron a DIARIO HUARPE que el modelo más demandado es el familiar, con capacidad para 4.500 litros, una longitud de 3 metros de largo por 2 de ancho, y un precio actual de $270.000.

“La medida más llevada es esa porque es para una familia tipo, hasta cinco personas. Después la intermedia es la mitad, pero no te conviene en precio, porque está en $200.000 y no es tanta la diferencia con la grande. Esa es de 2,70 x 1,60”, explicó una vendedora del comercio. Además, aclaró que los valores se mantienen iguales tanto al contado como con tarjeta en tres cuotas y que los precios se mantuvieron estables respecto al año pasado, algo poco habitual en el contexto económico actual.

Los locales sanjuaninos ya exhiben los diferentes modelos de piletas. Foto: DIARIO HUARPE

Por otro lado, en Naldo, otra de las casas más consultadas para este tipo de productos, detallaron que el modelo familiar grande, de 4,40 metros por 2,20 y una capacidad de 8.000 litros, tuvo apenas una suba leve de $420.000 a $440.000 en comparación con 2024.

“La circular se vende mucho, es un poco más chica, tiene 3 metros de diámetro, 75 cm de profundidad y una capacidad de 5.500 litros. Está en $296.000 y no ha variado nada con respecto al año pasado. Es ideal para una familia tipo”, indicaron desde el local ubicado en peatonal Tucumán.

Para quienes buscan opciones más pequeñas, las piletas infantiles también se mantienen en valores accesibles dentro del mercado local. “Para los niños, las más chicas están entre $60.000 y $70.000, de un metro y medio de largo por uno de ancho y unos 30 centímetros de profundidad, con capacidad para 500 litros”, precisaron desde la misma cadena.

Con temperaturas que suelen superar los 35°C durante diciembre y enero, las piletas familiares continúan siendo una alternativa práctica para combatir el calor. En promedio, una familia tipo puede acceder a una pileta de lona entre los $270.000 y $300.000, con la posibilidad de financiarla en cuotas y reutilizarla durante varios veranos. Así, mientras algunos optan por escapadas cortas a zonas con ríos o diques, otros ya preparan sus patios para disfrutar de los días de calor con una pileta que, además de refrescar, se ha convertido en un símbolo del verano sanjuanino.