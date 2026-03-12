La expectativa por el dato oficial de inflación de febrero crece en el mercado luego de que diferentes consultoras privadas difundieran sus proyecciones. Según los cálculos de los analistas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicará el Indec este jueves se ubicaría en torno al 3% mensual, con estimaciones que van aproximadamente entre 2,6% y 3%.

Las proyecciones del mercado relevadas por el Banco Central también apuntan en esa dirección. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los economistas estiman una inflación cercana al 2,7% para febrero, lo que implicaría una leve desaceleración respecto al 2,9% registrado en enero.

Entre las consultoras privadas aparecen distintos cálculos. EcoGo, por ejemplo, proyecta una suba de precios de 2,7% mensual, mientras que otras firmas como Equilibra y OJF ubican sus estimaciones en torno al 2,3% y 2,4%, respectivamente.

Los especialistas señalan que el comportamiento del índice estuvo influido principalmente por aumentos en alimentos y tarifas, dos rubros que volvieron a presionar sobre el costo de vida durante el segundo mes del año. Ajustes en servicios como gas y electricidad también impactaron en el índice general.

Si las estimaciones se confirman, el dato marcaría una leve desaceleración respecto del mes anterior, aunque la inflación mensual seguiría por encima del 2%, un nivel que todavía preocupa a los analistas.

El resultado que difunda el Indec será clave para evaluar la evolución del proceso inflacionario en el inicio de 2026 y para medir el impacto de las políticas económicas implementadas por el Gobierno en el control de los precios.