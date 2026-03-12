Boca y San Lorenzo protagonizaron un clásico intenso en la Bombonera por el Torneo Apertura, y uno de los momentos más llamativos del partido ocurrió después del primer gol del encuentro. El autor del tanto, el mediocampista Santiago Ascacíbar, terminó con sangre en la cara tras el festejo con sus compañeros.

El volante abrió el marcador con un remate de zurda luego de una jugada colectiva que terminó con una asistencia de Milton Delgado dentro del área. La pelota se metió junto al palo y desató la celebración del plantel xeneize frente a su público.

Sin embargo, el festejo tuvo un desenlace inesperado. En medio de la euforia, el delantero Miguel Merentiel empujó a Delgado y el juvenil, sin intención, terminó golpeando con la cabeza a Ascacíbar en la nariz. El impacto le provocó un corte y el futbolista quedó con sangre en el rostro.

Las cámaras de la transmisión oficial no lograron captar el momento exacto del golpe, pero sí mostraron al mediocampista siendo asistido por los médicos del equipo luego de la celebración. Las imágenes del accidente circularon más tarde en redes sociales y rápidamente se volvieron virales.

A pesar del golpe, la situación no pasó a mayores y Ascacíbar pudo continuar en el partido. El encuentro finalmente terminó 1-1, luego de que San Lorenzo lograra igualar el marcador minutos después.

El curioso episodio quedó como una de las escenas más comentadas del clásico, donde el gol del volante xeneize fue celebrado con intensidad, aunque con un final inesperado que lo dejó literalmente “marcado” por la jugada.