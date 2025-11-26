Defensa Civil emitió una alerta amarilla en por fuertes tormentas

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 63/25 ante la ocurrencia de tormentas previstas para la tarde y noche de este miércoles 26 de noviembre. El alerta de nivel amarillo comprende específicamente los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, en el sector oriental del territorio provincial.

Según el informe oficial, la región mencionada se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, con probabilidad de desarrollarse eventos localmente fuertes. Los fenómenos climáticos podrían estar acompañados por ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que alcanzarían los 80 kilómetros por hora, abundante actividad eléctrica y precipitaciones intensas en períodos cortos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse puntualmente en algunas zonas.

Las autoridades recomiendan a la población adoptar medidas de precaución tanto en viviendas como en espacios públicos. Para resguardos domiciliarios se sugiere verificar el estado de techos y sistemas de desagüe, retirar objetos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua, asegurar puertas y ventanas, y mantener desenchufados los artefactos eléctricos. Se aconseja además contar con un kit de emergencia que incluya elementos de primera necesidad, documentación y provisiones.

Para la circulación en vía pública se recomienda evitar el tránsito por calles inundadas, conducir con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos. En caso de caída de granizo, se indica permanecer a resguardo y mantener la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

La Dirección de Protección Civil recuerda que los números de contacto para emergencias son el 103 y el 911. Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.