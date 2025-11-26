Este 29 de noviembre se acreditarán los haberes para los empleados públicos

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia informó oficialmente que los haberes correspondientes al mes de noviembre para los empleados de la Administración Pública Provincial serán acreditados el próximo sábado 29 de noviembre. El anuncio establece el cronograma de pago para todo el sector público provincial.

Según lo comunicado por la cartera económica, esta liquidación incluirá un incremento del 2,3% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado durante el mes de octubre. Este ajuste forma parte de los mecanismos de actualización salarial previstos en los convenios vigentes.

Publicidad

La acreditación se realizará en las cuentas bancarias habituales de los agentes públicos, permitiendo la disponibilidad de los fondos a través de la red de cajeros automáticos a partir de la fecha indicada. Las autoridades recordaron que los cajeros funcionan las 24 horas para facilitar el acceso a los haberes.

Complementariamente, se mantienen vigentes las alternativas de extracción con tarjeta de débito en los establecimientos comerciales adheridos al sistema Visa - Extra Cash. Esta modalidad incluye principales supermercados, estaciones de servicio y otros comercios de la provincia que exhiben la identificación correspondiente.

Publicidad

La medida beneficia a la totalidad del personal de la administración pública provincial y se enmarca en los compromisos de pago establecidos por el gobierno local.