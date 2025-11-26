La expectativa por la final del segundo ascenso de la Primera B sumó este lunes un capítulo inesperado y cargado de valores. Villa Hipódromo compartió en sus redes sociales un episodio que sorprendió y emocionó a la comunidad futbolera: durante una sesión de entrenamiento físico en el Parque de Mayo, el plantel se cruzó de manera casual con su próximo rival, Defensores de Argentinos.

Lejos de alimentar la tensión propia de una definición, ambos equipos se unieron en un saludo cordial y un intercambio de buenos deseos de cara al partido decisivo. La escena, registrada y difundida por Villa Hipódromo, despertó elogios por transmitir un mensaje de compañerismo en medio de una instancia competitiva.

“Esto es fútbol. Amistad, compañerismo y competición sana”, expresó el club en su publicación oficial. “Nuestro equipo de primera estaba realizando trabajos físicos en el Parque de Mayo y, casualidad, nos encontramos con nuestro próximo rival en la final por el 2do ascenso. Lejos de la competencia y rivalidad deportiva, los dos planteles se unieron en un saludo cordial y un deseo de brindar un muy buen espectáculo”, agregaron.

Villa Hipódromo también destacó el gesto de Defensores de Argentinos y cerró con un mensaje que rápidamente fue compartido por hinchas de ambos lados: “Les deseamos muy buena suerte para la final y que gane el mejor. El fútbol sanjuanino se merece esto”.

El cruce amistoso ocurre en la antesala de un duelo que promete emociones fuertes. La final se disputará este domingo 30 de noviembre a las 17, en cancha de Peñarol, y definirá cuál de los dos equipos logrará el segundo ascenso a la Primera A.

En un deporte muchas veces marcado por la rivalidad intensa, el gesto de los dos planteles dejó un recordatorio poderoso: la competencia no está reñida con el respeto, la amistad y el espíritu deportivo. En San Juan, antes de la final, el fair play ya tuvo su propio triunfo.