Delcy Rodríguez, quien hasta hace pocos días ejercía como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, juró este lunes como presidenta ante la Asamblea Nacional del país, en una sesión celebrada tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La ceremonia fue presidida por figuras del chavismo y se desarrolló en un clima político cargado por la crisis que atraviesa la nación petrolera.

La nueva mandataria manifestó que asume el cargo “con dolor, pero con honor”, en referencia a la situación de Maduro, que permanece bajo custodia estadounidense y enfrenta un proceso legal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. El juramento se dio en cumplimiento de la orden emitida días antes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que determinó que Rodríguez debía asumir la presidencia interina para garantizar continuidad administrativa y la defensa integral de la nación tras la ausencia del jefe de Estado.

Rodríguez, de 56 años, pasa a ser la primera mujer en ocupar la jefatura del Ejecutivo venezolano en este contexto extraordinario, aunque su liderazgo enfrenta desafíos de legitimidad tanto internos como externos. En la sesión legislativa también se renovó la conformación de la Asamblea Nacional, con el hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, como una de las figuras destacadas del nuevo período parlamentario.

La asunción de Rodríguez se produce en medio de una fuerte polarización política y tensión internacional, tras la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales por narcoterrorismo. La acción ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional y dentro de Venezuela sobre la legitimidad del proceso de transferencia del poder.

Desde la oposición y varios gobiernos extranjeros se han planteado dudas sobre la validez del nuevo gobierno interino y sobre el marco constitucional de la sucesión, mientras que sectores oficialistas han respaldado la medida como necesaria para mantener el funcionamiento del Estado ante la ausencia forzada del expresidente.

Rodríguez afronta ahora el reto de gobernar un país en crisis, con la expectativa de algunos actores de avanzar hacia relaciones diplomáticas y posibles negociaciones incluso con Estados Unidos, pese a la oposición inicial a la intervención extranjera y a las tensiones aún vigentes en el escenario internacional.