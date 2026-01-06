Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela: "Vengo con dolor por el secuestro"

La estructura política de Venezuela inicia una etapa inédita tras la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara la “ausencia forzada” de Nicolás Maduro.

Esta transición ocurre tras la captura del mandatario y su esposa, Cilia Flores, en Caracas a manos de fuerzas de Estados Unidos. El traspaso de poder, que habilita un mandato de 90 días con opción a prórroga, contó con el aval de las Fuerzas Armadas y de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, donde el oficialismo ocupa 256 de las 285 bancas presentes.

Publicidad

Durante el acto de juramentación, Rodríguez manifestó: “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos”. La nueva mandataria calificó el contexto como “doloroso y excepcional”, asegurando que Maduro y Flores son “rehenes” de una “operación militar extranjera”. A su juicio, este hecho “afecta al liderazgo político y representa una agresión a la soberanía venezolana”.

Frente a las advertencias de Donald Trump, quien reclama cooperación bajo amenaza de “consecuencias significativas”, Rodríguez ha propuesto un giro discursivo al abrir un canal de diálogo con Washington para evitar una escalada. Su administración priorizará la estabilidad institucional y la vigencia del proyecto chavista en este periodo que definió como “crítico” para el país y la región.