Un estremecedor allamiento realizado en San Martín y Albardón, con el crucial apoyo de la ONG Mundo Patitas, liderada por Luciano Castro, ha sacado a la luz un grave caso de maltrato animal que ha conmocionado a la provincia.

Los perros encontrados.

Al llegar al lugar, los intervinientes se encontraron con una escena dantesca: numerosos cadáveres de caballos, equinos y vacunos yacían esparcidos, evidencia de una situación de abandono y sufrimiento extremo. La terrible situación se extendía más allá de los animales fallecidos. También se descubrieron cinco perros galgos cachorros encerrados en una jaula muy pequeña, presentando manos lastimadas debido al hacinamiento y la falta de cuidados básicos. En el mismo lugar, se encontró una yegua madre junto a su potranquita.

El lugar donde fueron encontrados los animales.

Frente a la magnitud de la tragedia, fue necesaria la intervención de un veterinario, quien, ante el estado crítico de algunos animales, lamentablemente tuvo que aplicar la eutanasia para poner fin a su sufrimiento. El operativo contó con el trabajo conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente, y como resultado de las graves irregularidades detectadas, se labraron varias actas de infracción.