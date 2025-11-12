En una semana clave para el Gobierno nacional, Diego Santilli comenzó su rol como articulador político entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, con el objetivo de asegurar las mayorías legislativas necesarias para aprobar las reformas que el presidente Javier Milei enviará al Congreso.

El ministro del Interior iniciará este miércoles una ronda de reuniones con gobernadores, en lo que será su primera gira política desde su asunción. Su primer encuentro será con el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quien compartirá un almuerzo de trabajo para definir una agenda común centrada en la cooperación institucional y la coordinación fiscal.

Según adelantaron fuentes oficiales, Santilli también prevé reunirse con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén), además de mantener contactos con Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

El funcionario libertario quedará al frente del diálogo con todos los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo y que mostraron “voluntad de diálogo”, según confirmaron voceros del Ministerio del Interior. En esa línea, el propio Santilli expresó durante su jura: “Queremos tener una agenda común con los gobernadores, basada en la cooperación y el respeto institucional”.

Fuentes cercanas al ministro desmintieron, sin embargo, que estuviera prevista una reunión con Carlos Sadir, de Jujuy, aunque desde la provincia indicaron que el encuentro “podría concretarse en las próximas horas”.

Los mandatarios que no participarían de esta ronda de diálogo son Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja), todos referentes de la oposición más dura al Gobierno.

Antes de iniciar su agenda federal, Santilli participó este miércoles a las 10 de la reunión de Gabinete en Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei. Allí se repasaron los lineamientos de la nueva estrategia de diálogo político y el avance de las reformas en carpeta: laboral, tributaria y previsional.

La Casa Rosada deposita en el “Colorado” Santilli el papel de nexo clave para destrabar negociaciones y construir consensos en el Congreso. Como señalaron desde su entorno, el desafío será doble: tender puentes con las provincias y garantizar que el paquete de leyes del Ejecutivo llegue a destino sin sobresaltos.