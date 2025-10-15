Ángela Leiva se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que desató una ola de comparaciones con Lali Espósito. La intérprete de cumbia, conocida por su potente voz y carisma, suele ser muy activa en redes sociales, pero fue una imagen específica la que capturó la atención de sus seguidores y de los fanáticos de la estrella pop.

En la postal en cuestión, Leiva aparece con un styling que, sumado a un gesto o pose particular, remite inevitablemente a la estética de Lali Espósito. El look —que muchos usuarios asociaron a la artista de "Disciplina"—, provocó que la sección de comentarios se inundara de mensajes señalando el asombroso parecido físico.

"Pensé que era Lali en la primera foto, ¡son idénticas!", comentó una usuaria, mientras que otro agregó: "¡Qué cambio! Por un segundo tuve que ver dos veces, estás igual a Lali Espósito". Las respuestas, que se multiplicaron por miles, no solo destacaban la belleza de la cantante de cumbia, sino que se centraban casi en su totalidad en esta inesperada similitud con la actriz y cantante de fama internacional.