Los turistas, transportistas y trabajadores que transitan por el Paso Internacional de Agua Negra ya cuentan con acceso a WiFi público, libre y gratuito en puntos estratégicos del corredor que une San Juan con Chile. El servicio, impulsado por el Gobierno de San Juan a través de San Juan Innova, busca fortalecer la conectividad y mejorar la comunicación en una zona clave de alta montaña.

Actualmente, el acceso a Internet se encuentra disponible en Guardia Vieja y en el sector de la Aduana, permitiendo a quienes circulan por el paso mantenerse comunicados en un entorno donde la conectividad resulta fundamental, tanto para la seguridad como para la planificación del viaje.

El sistema es simple e inmediato. Para conectarse, solo es necesario activar el WiFi del teléfono celular, buscar la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova” y presionar conectar. El servicio no requiere contraseña ni portal cautivo, lo que facilita una conexión rápida y directa, especialmente útil en situaciones donde el tiempo y la señal son determinantes.

En paralelo, el Gobierno provincial avanza con un ambicioso proyecto de infraestructura tecnológica orientado a reforzar la seguridad y la asistencia en alta montaña. La iniciativa contempla la instalación de cuatro tótems de emergencia en distintos puntos del Paso de Agua Negra, equipados con tecnología de última generación.

Cada uno de estos dispositivos contará con botón de emergencia, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e Internet satelital. Además, funcionarán de manera autónoma gracias a paneles solares y baterías, garantizando su operatividad permanente incluso ante condiciones climáticas adversas. Las estructuras fueron diseñadas para resistir las exigencias propias de la alta montaña, como bajas temperaturas y fuertes vientos. Dos de los cuatro tótems, además, incorporarán lectores de patentes, fortaleciendo las tareas de control y seguridad en este paso internacional.

Estas acciones, desarrolladas de manera conjunta entre San Juan Innova —dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda—, el Ministerio de Minería y la Dirección de Vialidad Nacional, forman parte de una estrategia integral que combina servicios ya operativos con nuevas obras en ejecución. El objetivo es mejorar la conectividad, la seguridad y la asistencia en uno de los puntos más estratégicos y desafiantes del territorio provincial.