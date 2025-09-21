El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este viernes a través de su red social Truth Social que su gobierno llevó a cabo un ataque aéreo letal contra una embarcación presuntamente involucrada en el tráfico de drogas. Según el mandatario, el ataque se realizó en aguas internacionales bajo la jurisdicción del Comando Sur de EE. UU, y resultó la muerte de tres narcoterroristas.

Trump aseguró que la embarcación atacada estaba vinculada a una organización terrorista designada y que transportaba narcóticos destinados a los Estados Unidos. "La inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico, expresó el presidente en su publicación. Además, subrayó que la operación se realizó sin que se registraran bajas en las fuerzas estadounidenses.

En su mensaje, Trump invitó a terminar con la venta de fentanilo, narcóticos y otras drogas ilegales en EE. UU, así como la violencia y terrorismo asociado a estas actividades. Junto con el comunicado, el presidente compartió un video del ataque, reafirmando su postura de tomar medidas contundentes contra el narcotráfico.

Este ataque se produce en un contexto de creciente preocupación en EE. UU. por el tráfico de drogas en América Latina, especialmente relacionado con el fentanilo, cuyo flujo hacia el país ha aumentado en los últimos años. La administración de Trump ha intensificado sus operaciones militares en la región con el objetivo de desmantelar redes de narcotráfico vinculadas a grupos terroristas.

