Estudiantes de Artes Visuales presentan "Topografías del Habitar-se" en el Franklin Rawson

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson inaugura este viernes 31 de octubre a las 19 horas la exposición "Topografías del Habitar-se", una muestra colectiva que reúne el trabajo de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La exhibición ocupará el foyer del museo con entrada libre y gratuita.

La exposición presenta los frutos de un intenso proceso creativo desarrollado durante dos años en el marco de la cátedra "Investigación en Artes Visuales II", bajo la dirección de las docentes Mariela Limerutti y Lorena Ré. Son 14 estudiantes que participan con obras que exploran diversas técnicas y lenguajes artísticos.

Diversidad de expresiones artísticas

Los visitantes podrán apreciar un amplio espectro de manifestaciones visuales que incluyen cerámica, textil, pintura, fotografía, escultura, dibujo y sonido. Esta variedad de formatos enriquece la propuesta curatorial, permitiendo un diálogo entre técnicas tradicionales y contemporáneas.

"Topografías del Habitar-se" propone una reflexión profunda sobre las formas de habitar -el territorio, el cuerpo, el entorno como morada- utilizando la apropiación como recurso teórico y poético. Las obras funcionan como coordenadas en un mapa simbólico que invita a repensar las experiencias de habitar desde una perspectiva crítica y sensible.

A través de materiales diversos y técnicas mixtas, los artistas resignifican la memoria del territorio sanjuanino, haciendo visible una experiencia profundamente situada que combina tradición e innovación.

Información para visitantes

La exposición permanecerá abierta al público hasta completar su ciclo, pudiendo visitarse de martes a domingo, de 12 a 20 horas, en el museo ubicado en Avenida Libertador General San Martín 862 Oeste, frente al Parque de Mayo.

Esta muestra se enmarca en la política de articulación que mantiene el Franklin Rawson con el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, reforzando su compromiso con la difusión del arte local y la formación de nuevas generaciones de artistas.