Un fuerte choque entre un Toyota Etios y un Renault Twingo ocurrió este martes 7 de octubre, pasadas las 18.30 en la esquina de Laprida y Santiago del Estero, en Capital. Como consecuencia del impacto, el Twingo terminó sobre la vereda sureste del cruce, sin que haya personas afectadas a metros de la Escuela Normal Sarmiento.

Según las fuentes policiales, el Logan circulaba por Laprida y tenía prioridad de paso, mientras que el Twingo transitaba por Santiago del Estero. Por razones que se investigan, ambos vehículos colisionaron fuertemente.

El lugar, considerado una esquina peligrosa y sin semáforos, fue rápidamente asistido por personal de policía y Emergencias Médicas, quienes trabajan en el control de tránsito y la asistencia a los involucrados.

Hasta el momento no se reportaron personas con lesiones graves y se continúa con la recopilación de datos y el análisis de las causas del accidente.