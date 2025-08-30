Las intensas precipitaciones registradas en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo, ocasionaron la evacuación de una familia debido a la inundación de su vivienda. El hecho ocurrió durante la jornada de este viernes y motivó la intervención de personal policial y de Defensa Civil del municipio.

Según confirmaron fuentes oficiales, la Sra. Mayra Atampiz, de 22 años, y sus dos hijos menores fueron asistidos y trasladados fuera de su domicilio, el cual había resultado afectado por el agua acumulada.

El personal de Energía San Juan procedió al corte preventivo del suministro eléctrico en la zona para evitar riesgos, mientras que los equipos de Defensa Civil brindaron contención inmediata a la familia. Posteriormente, los damnificados fueron trasladados hasta la casa de la hermana de la joven, ubicada a escasos metros de la vivienda anegada.

Las autoridades locales informaron que continúan trabajando en la zona para asistir a los vecinos afectados por las lluvias, con el objetivo de mitigar daños y garantizar la seguridad de la comunidad.