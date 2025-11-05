El Ministerio de Minería de San Juan financiará una importante obra de mejora integral en la Escuela 17 de Agosto, ubicada en el departamento Iglesia, con una inversión superior a los 765 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

La iniciativa se concretará a través del Fideicomiso Veladero y será ejecutada por el Ministerio de Infraestructura provincial. El proyecto contempla la ampliación, refacción y refuncionalización del edificio escolar, con el objetivo de optimizar la funcionalidad, accesibilidad y adaptabilidad del espacio educativo. De esta manera, se busca promover un entorno más adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la convivencia escolar.

Los fideicomisos mineros son instrumentos que administran fondos aportados por las empresas mineras en producción, que destinan un porcentaje de sus exportaciones a financiar obras de infraestructura en departamentos con influencia directa de la actividad, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Estos recursos permiten promover el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En el caso de la Escuela 17 de Agosto, las obras previstas incluyen:

• Cierre de galerías semicubiertas: se cerrarán con carpinterías y mampostería para proteger de las inclemencias climáticas y ordenar las circulaciones internas.

• Techado del patio cívico: se instalará una cubierta de chapas perforadas de colores, sostenida por una estructura mixta de hormigón armado y metálica, que permitirá usar el espacio para actividades físicas y recreativas.

• Reubicación de aulas y nueva infraestructura: se construirá una nueva ala con tres aulas en dos etapas. En la primera, se edificará la Sala de Usos Múltiples (SUM), que funcionará provisoriamente como Sala de Robótica. La segunda etapa —no incluida en esta licitación— prevé una nueva Sala de Robótica y un aula de nivel primario.

• Refuncionalización de espacios existentes: la actual Sala de Informática será trasladada a un nuevo espacio dentro de la galería del SUM, con su correspondiente equipamiento.

El diseño arquitectónico de las nuevas construcciones mantendrá coherencia con el edificio existente, integrándose mediante galerías cubiertas que garanticen continuidad funcional y estética.

Con esta obra, el Gobierno de San Juan reafirma su compromiso con la mejora de la infraestructura educativa en zonas mineras, articulando inversión productiva con desarrollo social y fortaleciendo el vínculo entre minería responsable y educación pública de calidad.