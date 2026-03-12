La tensión en Medio Oriente volvió a impactar en el mercado energético global. El gobierno de Irak decidió detener temporalmente las exportaciones de crudo desde las terminales petroleras de Basora, luego de un ataque contra dos buques en aguas cercanas al Golfo Pérsico.

Según informaron autoridades locales, los barcos fueron alcanzados por explosiones mientras realizaban operaciones en la zona marítima cercana al puerto. El hecho dejó al menos una víctima fatal y varios tripulantes rescatados, mientras equipos de emergencia trabajaron para controlar incendios en las embarcaciones afectadas.

Publicidad

Tras el ataque, Bagdad ordenó paralizar las operaciones en las terminales petroleras como medida preventiva, aunque los puertos comerciales continúan funcionando con normalidad. La decisión busca evitar nuevos incidentes y evaluar el nivel de seguridad en las rutas marítimas utilizadas para exportar crudo.

El episodio ocurre en medio de una escalada militar en la región, vinculada al conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos, lo que ha incrementado los ataques contra buques comerciales y petroleros en el Golfo y en el estratégico estrecho de Ormuz.

Publicidad

La reacción de los mercados fue inmediata. Tras conocerse la suspensión de exportaciones y los ataques a embarcaciones, el precio internacional del petróleo subió con fuerza y se acercó a los 100 dólares por barril, reflejando el temor a una interrupción del suministro global de energía.

El estrecho de Ormuz, donde se concentran muchas de estas tensiones, es uno de los puntos estratégicos del comercio mundial de energía: por allí circula cerca del 20% del petróleo que se transporta por vía marítima en el planeta, por lo que cualquier interrupción en esa zona impacta directamente en la economía global.

Publicidad

Analistas advierten que si los ataques continúan o se prolonga la suspensión de exportaciones, el mercado energético podría enfrentar nuevas subas de precios y mayor volatilidad, en un contexto internacional ya marcado por conflictos geopolíticos.