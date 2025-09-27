Axel Kicillof salió a desmentir una foto que se viralizó en redes sociales y que supuestamente lo mostraba comprando en un Apple Store de Nueva York. El gobernador bonaerense aseguró que la imagen es falsa y aprovechó para lanzar críticas tanto contra Javier Milei como contra el Gobierno nacional.

La imagen fue difundida en cuentas como La Derecha Diario promoviendo la supuesta presencia de Kicillof en la tienda de tecnología, acompañada de comentarios críticos en medio de un contexto político tenso. Además, trolls oficialistas también colaboraron en la propagación de esta foto manipulada.

En respuesta, Kicillof publicó una comparación visual que mostró de un lado a Milei junto a Donald Trump, con la etiqueta "Verdadero", y del otro la imagen falsa en el Apple Store, señalando claramente que esta última era "Falso". En sus declaraciones, sostuvo: "Con Milei la única industria que crece es la de la mentira. La foto mía es falsa, no fui de compras, no me corté el pelo, no llevé un traje negro a Estados Unidos".

La supuesta imagen que circuló en redes sociales. Foto: Gentileza

Además, el gobernador bonaerense criticó al Presidente por el reciente acuerdo con el Gobierno de Donald Trump, consistente en un swap por 20 mil millones de dólares cerrado durante la visita presidencial a Nueva York, afirmando: "La imagen de Milei entregando la política económica a Trump es tristemente verdadera. Dejen de estafar, de mentir y de fabricar fakes que no causan gracia. Póngase de una vez a gobernar en favor de Argentina".

Durante su estadía en Nueva York, Kicillof participó del foro "Democracia siempre", un evento en homenaje a José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay fallecido el 13 de mayo. Tras el evento, ya regresó a Argentina.

La viralización de la supuesta foto llevó a varios usuarios a investigar su autenticidad, detectando inconsistencias en el mobiliario, la decoración y detalles como la mano de la vendedora, lo que indicaría que la imagen fue generada o manipulada mediante inteligencia artificial.

A pesar de la desmentida, Kicillof continuó recibiendo críticas y ataques en redes, incluso por parte del diputado bonaerense Agustín Romo, quien le reprochó: "Tu gobierno dejó al 70% de los chicos menores de 14 años abajo de la línea de pobreza. Vos no podés hablar de gobernar en favor de la Argentina". Por su parte, el troll conocido como Shelby publicó una imagen con la silueta de la Provincia de Buenos Aires y un retrato de Kicillof con las manos manchadas de sangre, acusándolo de "pelotudeando en USA mientras muere la provincia en manos de narcos y chorros".