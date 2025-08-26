En un contexto donde mantener la salud mental y un buen estado de ánimo se ha convertido en una prioridad creciente, expertos han explorado cómo la alimentación puede influir de forma natural en el bienestar emocional.

Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition identificó que ciertos alimentos impactan directamente en neurotransmisores fundamentales para la regulación emocional. Dentro de estas opciones, el kiwi destaca por su capacidad para mejorar el estado de ánimo de manera notable.

Los investigadores observaron que los beneficios del kiwi comienzan a manifestarse a partir del cuarto día de consumo y alcanzan su punto máximo entre los días 14 y 16. Esta fruta es una fuente importante de vitamina C, antioxidantes y ácido fólico, nutrientes que ayudan a la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, esenciales para equilibrar el ánimo.

Además, el ácido fólico presente en el kiwi contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso, lo que favorece la estabilidad emocional y una mayor claridad mental.

Beneficios adicionales

Disminución de síntomas leves de ansiedad y depresión.

Mejora de la vitalidad y reducción de la fatiga mental.

Aporte de energía y nutrientes clave para una dieta balanceada.

El estudio también resalta que el kiwi puede constituir una alternativa natural frente a los suplementos vitamínicos, ofreciendo una estrategia sencilla y efectiva para potenciar la salud emocional a través de la alimentación.