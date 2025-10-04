Un intento de hurto en una vivienda terminó con un jóven detendido. El hecho informado por la Comisaría Quinta fue el pasado 30 de septiembre, en donde agentes de la policía detuvieron a Agüero Bravo Leandro Exequiel, de 25 años, por el delito de Hurto Agravado por Escalamiento en grado de tentativa en perjuicio de un hombre de 45 años a quien le había entrado a robar en el barrio La Stanza, Santa Lucía.

El hecho se inició a partir del llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de un sujeto sospechoso en la medianera de una propiedad del barrio La Stanza. Al arribar al lugar, los efectivos localizaron al individuo en la vía pública y procedieron a su aprehensión inmediata.

Posteriormente, el propietario de la vivienda reconoció al detenido como el presunto autor del hecho e indicó su voluntad de formalizar la denuncia correspondiente.

Tras la intervención, el fiscal de flagrancia, Dr. Francisco Montaño, inició el procedimiento especial luego de consultar con la fiscal Paula Carena, quedando el acusado detenido a disposición de la justicia.