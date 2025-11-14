Los 10 oficios que enseña la escuela Técnica de Capacitación Laboral "Ricardo Rojas"

La Escuela Técnica de Capacitación Laboral "Dr. Ricardo Rojas" informa la lista de cursos y talleres que ofrece. Las inscripciones suelen ser en febrero. Se recomienda ir comunicándose con la institución para más información. La institución, cuyos títulos poseen aval del Ministerio de Educación, ofrece formación en oficios con duraciones que oscilan entre dos y tres años.

La oferta académica incluye las siguientes carreras: Administración Contable de tres años; Artes Industriales de dos años; Bordado a Máquina y a Mano de dos años; Carpintería de tres años; Corte, Confección y Labores de tres años; Electricidad Domiciliaria e Industrial de tres años; Electricidad y Bobinados de Motores de tres años; Industria de la Alimentación de tres años; Peluquería de Damas y Cosmetología de tres años; y Tejido a Mano y a Máquina de tres años.

Las actividades académicas se desarrollarán en el horario de 17:45 a 20:00 horas, de lunes a viernes. La sede educativa está ubicada en San Lorenzo 281 Este, esquina Tucumán, en la Capital. El establecimiento cuenta con acceso a través de las líneas de colectivos TNS, 103 y 406.

Los requisitos de inscripción establecidos son: copia del Documento Nacional de Identidad, copia del certificado de estudios primarios completos o analítico del nivel secundario, formulario de inscripción que debe solicitarse en Dirección, y folio.

El anexo se encuentra en Mary O'Graham 71 Este, Barrio Cabot, Capital.