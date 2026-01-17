El Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Registro de Títulos y Legalizaciones, informó que los títulos digitales que cuentan con código QR no necesitan un sello oficial para ser presentados en trámites administrativos. Esta medida es válida para los certificados digitales de terminalidad tanto de nivel secundario como de nivel superior.

Las autoridades explicaron que realizaron esta aclaración debido a las consultas frecuentes vinculadas a la validación de documentación digital, con el objetivo de brindar información precisa y evitar gestiones innecesarias. Estos documentos se encuentran regulados por la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 440/23, la cual establece el sistema de emisión digital para títulos y certificados de estudios completos en todo el país.

En su artículo primero, la normativa dispone que la emisión se realice en formato digital, siguiendo los diseños y plazos del Sistema Federal de Títulos en articulación con el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).

Desde la cartera educativa recordaron que “esta modalidad garantiza validez, seguridad documental y acceso ágil a la certificación de estudios, eliminando la necesidad de sellos o validaciones presenciales adicionales”. La resolución mencionada puede ser consultada y descargada a través de la web oficial.