Las diferencias entre Mauricio Macri y Javier Milei siguen creciendo. Luego de la tensa cena post electoral, el expresidente aprovechó su participación en la entrega de los Premios Ben Gurion para lanzar un mensaje que muchos interpretaron como un nuevo cuestionamiento al Gobierno nacional.

En su discurso, Macri remarcó la necesidad de contar con una dirigencia comprometida y valiente, al sostener: “Hoy acá están premiando y reconociendo gente que trata siempre de hacer lo correcto, más allá de lo conveniente”. Luego agregó, en tono crítico: “Hay mucha gente que actúa como corresponde y sin especular, algo que no se ve en todos los dirigentes actuales”.

El líder del PRO profundizó su mensaje al afirmar: “La Argentina necesita una dirigencia que finalmente transforme la potencialidad en realidad, porque estamos muy cansados de escuchar hace décadas que el país podría ser como Australia o Canadá. La falla no está en la gente, sino en la dirigencia”.

El comentario fue interpretado como una indirecta hacia el presidente Javier Milei, con quien Macri mantiene una relación política cada vez más fría. Las tensiones vienen en aumento desde la reconfiguración del Gabinete libertario, que incorporó a figuras del PRO sin una participación directa del expresidente en las decisiones.

La distancia quedó en evidencia durante la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, acto al que Macri no asistió. Aunque el flamante funcionario intentó restarle dramatismo al hecho y aseguró que se trató de “una cuestión de agenda”, en los pasillos de la Casa Rosada reconocen que el vínculo entre ambos espacios atraviesa su momento más delicado desde la conformación del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.

Macri, por su parte, se mantuvo firme en su postura y volvió a remarcar: “Faltan personajes con coraje para defender las ideas correctas”. Una frase que, más allá del contexto institucional, vuelve a marcar distancia con el Gobierno y anticipa que el vínculo entre ambos líderes atraviesa una nueva etapa de frialdad política y desconfianza mutua.