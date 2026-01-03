La Policía Federal Argentina detuvo este viernes en Mendoza a dos hombres acusados de difundir mensajes antisemitas, promover la ideología neonazi y emitir amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei a través de redes sociales. La investigación, que se desarrolla bajo la órbita del fuero federal por delitos de odio, se inició en octubre de 2025 tras un informe de inteligencia criminal que alertó sobre publicaciones con contenido discriminatorio y violento.

Según detallaron las autoridades, los sospechosos (de 37 y 43 años y de nacionalidad argentina) publicaron consignas como “a las ratas se las deben envenenar” y “no hay que frenarlo, hay que matarlo”, en referencia tanto a la comunidad judía como al presidente Milei, lo que motivó la intervención judicial y policial.

El operativo consistió en allanamientos simultáneos en domicilios de Guaymallén y Godoy Cruz, donde los agentes secuestraron armas de fuego de distintos calibres, municiones, teléfonos celulares y elementos con simbología vinculada a la extrema derecha y al nazismo, como un paño con águila imperial y una cruz celta.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, que lleva adelante la instrucción de la causa. Las armas secuestradas quedaron bajo custodia judicial mientras se profundizan las pericias sobre el material incautado y las publicaciones en redes.

La investigación se enmarca en la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que prevé sanciones por la difusión de mensajes con contenido de odio, y forma parte de las acciones oficiales para prevenir y sancionar expresiones de violencia extrema y discriminación en el país.