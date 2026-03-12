Morena Rial contó su experiencia tras siete meses en la cárcel: "Nunca me..."

Tras haber permanecido casi siete meses bajo custodia en la Unidad 51 del penal de Magdalena, Morena Rial fue trasladada al departamento de su hermana Rocío para comenzar el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Bajo un régimen de monitoreo electrónico, la mediática rompió el silencio desde el interior del edificio al dialogar con el periodista Oliver Quiróz de A la Tarde.

En este primer contacto, Morena reflexionó sobre el tiempo transcurrido en prisión señalando que "fueron casi siete meses" y compartió su actualidad inmediata: "Estoy bien, estoy con mi hijo que justo está durmiendo la siesta". Previamente, se la había visto en el balcón junto a Alan Cañete, amigo y padrino de su segundo hijo, Amadeo.

La joven no ocultó su alivio ante la decisión de la Justicia y manifestó: "Estoy muy contenta por lo que lograron mis abogados". Respecto a su estancia en la cárcel de Magdalena, aseguró no haber pasado por conflictos graves, afirmando que "no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto y la verdad que estuvo todo bien".

Durante este periodo, la tranquilidad de Morena se sostuvo en el apoyo de su círculo íntimo, explicando que "mi papá y mi hermana siempre cuidaron bien a mi hijo, por eso siempre estuve tranquila".

Las condiciones del arresto domiciliario establecen restricciones estrictas sobre sus contactos, permitiendo únicamente las visitas de Alan Cañete y Virginia Monteros. Sobre ellos, la mediática remarcó que "son mis dos amigos de máxima confianza, por ahora no tengo a más nadie".

En esta nueva etapa, Morena busca reorganizar su vida y proyecta metas académicas, adelantando que "seguramente empiece a estudiar Abogacía", trámite para el cual su amigo Alan ya habría iniciado las gestiones. Finalmente, la hija de Jorge Rial concluyó con un compromiso personal sobre su conducta futura: "Voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos".