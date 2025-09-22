El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participará esta semana en una conferencia en San Carlos de Bariloche junto a otros cinco gobernadores de Argentina. El encuentro tendrá como objetivo coordinar acciones políticas conjuntas y analizar estrategias de gestión en los ámbitos provincial y nacional.

Este jueves 25 y viernes 26 de septiembre, una docena de gobernadores volverán a encontrarse de manera presencial para participar del XXVIII Foro de Garantía y Financiamiento en la ciudad de Bariloche. El encuentro se da en un contexto de ahogo presupuestario por parte del gobierno nacional y tras el veto de la Casa Rosada a la ley de reparto de fondos de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los 23 mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

En paralelo, el mandatario informó en rueda de prensa que luego deberá viajar a Buenos Aires, donde San Juan estará presente en la Feria Internacional de Turismo para promocionar la oferta turística provincial.

“La feria contará con representantes de todo el mundo y la provincia estará presente para mostrar la enorme variedad de productos turísticos que tenemos”, afirmó.

En plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas nacionales, Orrego destacó la relevancia de contar con representantes propios en el Congreso para garantizar la continuidad de las políticas de su provincia y gestionar recursos en áreas prioritarias, como obras públicas y presupuesto.

Asimismo, tras su intensa agenda, el gobernador aseguró que regresará para acompañar a los candidatos de Fuerza X San Juan —Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo— y continuar con la campaña en toda la provincia.