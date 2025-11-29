José Peluc: “En un par de años podremos parecernos a Dubai”

“No, no, no, un par de años para empezar a ver la punta”, respondió Peluc cuando le consultaron cuánto tiempo veía necesario para que la provincia empiece a parecerse al emirato árabe de Dubai en términos de desarrollo. El legislador planteó que el principal paso pendiente es ajustar el vínculo entre el Estado y el sector privado: “Hablar más con los privados y que ellos generen las condiciones”, afirmó, sugiriendo que el crecimiento podría acelerarse si se da lugar a nuevas inversiones de gran escala.

“Lo que viene son inversiones mucho más grandes que los privados que tenemos hoy, tranquilamente podemos estar todos mejor. No siempre sale de lo público”. Peluc sostuvo que existen propuestas concretas del sector minero y calero para financiar obras estratégicas, particularmente vinculadas a la conectividad. Como ejemplo, mencionó una reciente recorrida junto al senador por una traza alternativa hacia el corredor minero: “Yo visité con el senador Bruno Olivera una ruta alternativa minera. Si yo te digo los ofrecimientos que hemos tenido… desde los caleros hasta el minero más grande, de ellos ponen la plata si se consigue el permiso, porque es bueno, es bueno”.

El diputado explicó que el interés privado no responde solo a la reducción de costos, sino a cuestiones logísticas decisivas para la actividad. En referencia a la conexión hacia Mendoza, detalló: “Después queda otra parte que sería de la ruta a Uspallata, hacia San Juan, hacia Armento. Pero la gente está en condiciones de hacerlo”. Y agregó que el impulso no se limita a acortar distancias: “No lo haría porque es más corto, por ahorro de combustible, nada que ver. El tema es que ahí nieva mucho menos y a ellos les cuesta muchísimo tener varados los camiones”.

Las declaraciones del legislador se suman al debate sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo de San Juan y qué rol tendrá la minería en los próximos años. Mientras el Gobierno provincial busca ordenar expectativas y avanzar con proyectos activos, Peluc insiste en que el potencial está, pero qué falta voluntad política para habilitarlo. Según su mirada, el camino hacia un “Dubai sanjuanino” no depende de sueños grandilocuentes, sino de decisiones concretas que destraben obras e inversiones que —según afirma— el sector privado está dispuesto a financiar.

