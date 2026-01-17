El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 marcó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, pero también uno de los más exigentes. Proveniente de la Fórmula 2, el piloto argentino debió atravesar un intenso proceso de adaptación para ajustarse al ritmo, la complejidad técnica y la presión constante que implica competir en la categoría reina del automovilismo mundial.

A más de un año de aquel estreno, quien recordó ese camino fue Marco Fuga, ingeniero de carrera y rendimiento en Williams, escudería donde trabajó junto a Colapinto. El italiano explicó que el principal foco estuvo puesto en modificar su estilo de conducción. “Franco llegó con la frescura de la Fórmula 2. Con él, tuvimos que trabajar en la conducción pura para ayudarle a comprender las diferencias con sus coches anteriores”, detalló.

Pero la adaptación no se limitó al aspecto deportivo. Fuga también destacó el fuerte impacto de la exposición mediática sobre el joven piloto. “Es un piloto latino, muy sensible a los factores externos, y Gaetan hizo un gran trabajo protegiéndolo de la increíble presión mediática que lo rodeaba”, afirmó.

Gaetan Jego fue el ingeniero de pista que acompañó a Colapinto desde su debut en Williams, tras reemplazar a Logan Sargeant en el Gran Premio de Italia 2024. Su tarea resultó clave para gestionar la comunicación con el equipo y aislar al argentino del ruido externo en un contexto de máxima exigencia.

En lo deportivo, Colapinto respondió con actuaciones destacadas que despertaron el interés de otras escuderías. Sus mejores resultados llegaron con el octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán y el décimo lugar en Estados Unidos, rendimientos que consolidaron su proyección y derivaron en su posterior contratación por Alpine para la temporada siguiente.

Fuga también recordó situaciones que reflejan el fenómeno que genera el piloto dentro y fuera de las pistas. “Una noche me enteré por Instagram que me estaba tomando el pelo en DAZN España porque había aparecido en cámara esa mañana con aspecto de estar completamente agotado”, contó entre risas.

Otra escena ocurrió entre los Grandes Premios de México y Brasil. “Durante las reuniones en el box oíamos los cánticos de la afición llamándolo desde fuera. En un momento le dijimos: ‘Bueno, se acabó la reunión, ve con tu afición’”, relató.

Para el exingeniero de Williams, ese entorno resume el desafío que afrontó Colapinto desde el primer día. “Es un ambiente difícil, pero estos chicos siguen siendo profesionales con mucha humanidad”, concluyó.