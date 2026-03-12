La ciudad de Salta será escenario de una de las competencias de running más convocantes del norte argentino. Más de 4500 runners de todo el país ya confirmaron su participación en la media maratón que se disputará el domingo 29 de marzo y que promete reunir tanto a corredores amateurs como a atletas de alto rendimiento.

La competencia contará con dos distancias: 21 kilómetros y 10 kilómetros, con largada prevista a las 8 de la mañana desde el Monumento 20 de Febrero, uno de los puntos emblemáticos de la capital salteña. El acceso a los corrales de salida comenzará a las 7.15 para organizar la partida de los participantes.

Publicidad

Uno de los principales atractivos de esta edición será la prueba de 10 kilómetros, que formará parte del Campeonato Nacional de Ruta. Esto implica que los mejores fondistas del país competirán en las calles de Salta, elevando el nivel deportivo del evento y posicionándolo como una referencia dentro del calendario del atletismo argentino.

La entrega de kits para los participantes se realizará el día previo a la carrera, el sábado 28 de marzo, entre las 10 y las 17. Allí los corredores recibirán la remera oficial y el dorsal identificatorio que utilizarán durante la competencia.

Publicidad

Al finalizar la prueba, todos los atletas que completen el recorrido recibirán la medalla finisher, una distinción tradicional en este tipo de eventos que reconoce el esfuerzo de cada participante.

El crecimiento de la carrera refleja el auge del running en la región. Hasta 2024, ninguna competencia de calle en Salta superaba los 1200 participantes, pero la primera edición de esta media maratón reunió a unos 2000 corredores, cifra que luego creció a 3000 en 2025. Para 2026, el objetivo de la organización es alcanzar un nuevo récord con más de 4500 participantes.

Publicidad

La prueba combina el espíritu participativo del running con la presencia de atletas profesionales y consolida a la ciudad de Salta como un escenario cada vez más importante dentro del calendario nacional de carreras de calle.