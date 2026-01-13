El Programa de Prácticas Profesionalizantes del Ministerio de Educación de San Juan consolidó su crecimiento durante 2025, con más de 1.500 experiencias externas para estudiantes de escuelas públicas, gestión privadas, técnicas, agrotécnicas e institutos técnicos superiores.

En total, 1.254 alumnos participaron del programa, desarrollando 1.569 prácticas en 203 instituciones. De ellas, 616 se realizaron en 77 organismos públicos y 953 en 126 empresas privadas, reflejando un vínculo cada vez más directo con el mundo laboral. La modalidad de rotación permitió que muchos estudiantes transitaran más de una experiencia formativa en distintos ámbitos productivos.

El Ministerio puso un énfasis especial en la calidad de las prácticas, asegurando que cada experiencia estuviera alineada con el perfil de egreso y los contenidos de formación técnica. El acompañamiento de la Coordinación de Prácticas Profesionalizantes permitió un seguimiento sistemático, con reuniones periódicas con equipos directivos y docentes para atender situaciones particulares y fortalecer la institucionalidad en cada establecimiento educativo.

Un dato destacado del año es que varios estudiantes fueron incorporados laboralmente por empresas como Solfrut, tras procesos de selección reales, demostrando el impacto directo de las prácticas en la empleabilidad juvenil.

Las prácticas profesionalizantes también contribuyen al desarrollo de competencias esenciales como comunicación, responsabilidad laboral, adaptación a entornos productivos y toma de decisiones. Con más de 370 convenios activos, el programa cerró 2025 como uno de los ejes más sólidos de la política educativa provincial, articulando formación, producción y oportunidades reales para los jóvenes sanjuaninos.