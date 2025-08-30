Este sábado 30 de agosto de 2025, San Juan se prepara para un fin de semana marcado por un fuerte temporal de lluvia y viento, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevará el nivel de alerta de amarillo a naranja. No se descarta la caída de granizo e incluso aguanieve en algunas zonas de la provincia.

Si bien la llegada de las lluvias está prevista para la tarde y noche de este sábado, las precipitaciones más intensas se esperan para la madrugada del domingo, momento en el que vendrán acompañadas de fuerte viento. La alerta naranja rige específicamente para la madrugada del domingo y abarca toda la zona centro y este de San Juan. Para el oeste de la provincia, el alerta se mantendrá en nivel amarillo, mientras que en las localidades de Iglesia y Jáchal no se esperan precipitaciones.

La designación de alerta naranja implica que el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, que por momentos serán fuertes y ocasionalmente con tormentas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros durante todo el período de alerta, aunque estos podrían ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o una mezcla de lluvia y nieve. Para las áreas con alerta amarilla por lluvia, se esperan acumulados entre 40 y 70 milímetros.

Además de las lluvias, rige también una doble alerta meteorológica por vientos. Para las zonas más altas, se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. El resto del área será afectada, a partir de este sábado 30, por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Las temperaturas también sufrirán un marcado descenso. Para este sábado, la máxima prevista es de 14 grados y la mínima de 9 grados. Para el domingo, se espera que la máxima no supere los 8 grados, con una mínima que rondará los 3 grados. Este evento se enmarca dentro del fenómeno conocido como el Temporal de Santa Rosa.