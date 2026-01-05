San Juan pone en marcha una nueva acción de promoción en la Costa Atlántica argentina, con epicentro en Mar del Plata, a través de la iniciativa Origen San Juan. Así lo confirmó Manuel Rodríguez, referente de la Agencia Calidad San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE, donde destacó el intenso trabajo previo y las expectativas positivas para la temporada de verano.

El salón de San Juan permanece lleno de productos locales.

Rodríguez explicó que la puesta en marcha del espacio demandó un gran esfuerzo logístico, ya que los plazos eran ajustados para comenzar en enero. “Costó un poco lograr armarlo, pero lo conseguimos. Toda la mercadería se recepcionó en San Juan, se organizó la logística de guarda, se preparó el envío y se trasladó por Andreani a la costa”, detalló. La acción sanjuanina comienza en Mar del Plata, donde el local ya se encuentra completamente armado, mientras que en Pinamar aún restan algunos ajustes finales.

En cuanto a la oferta, el espacio reúne productos de más de 52 productores sanjuaninos. Entre ellos se destacan aceite de oliva, aceitunas, pasas, tomates secos, vinos, licores, cebollitas en vinagre, dulces regionales como el de membrillo y batata, salsas y preparados de tomate, además de una muestra de travertino producido en la provincia. “Tenemos un montón de productos y todos de primera calidad”, remarcó Rodríguez.

San Juan quiere dejar su huella en la Costa argentina.

El local está ubicado en la calle Güemes, una de las arterias más transitadas de Mar del Plata, lo que genera grandes expectativas. “La gente pasa, mira la vidriera, entra y nos felicita. Estamos seguros de que nos va a ir muy bien y esperamos tener una temporada hermosa”, señaló. El espacio permanecerá abierto hasta las 23, con un amplio horario para que turistas y visitantes puedan conocer la propuesta sanjuanina.

La iniciativa se lleva adelante de manera conjunta entre la Agencia Calidad San Juan, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo. En el local trabajan cuatro personas, mientras que el área de Turismo suma otras dos realizando acciones promocionales en la vía pública.

La vidriera sanjuanina es atractiva para turistas.

Como parte de una estrategia de marketing innovadora, Rodríguez destacó un elemento disruptivo dentro del local: un camión minero ubicado en una mesa central. “La idea es que la gente relacione indirectamente la minería con San Juan. No queremos ser invasivos, pero sí que el turista reconozca a la provincia como minera”, explicó. La experiencia, que ya fue probada con éxito el año pasado, busca generar curiosidad, especialmente entre los más chicos, y abrir el diálogo en torno a la identidad productiva de San Juan.

Con una propuesta integral que combina producción, turismo e identidad, San Juan vuelve a decir presente en la Costa Atlántica, apostando a posicionar sus productos y su imagen ante miles de turistas durante la temporada de verano.