Este sábado, una idea nacida entre amigas se transformó en una propuesta diferente que combinó deporte, música y conciencia saludable al caer el sol. Se trató del “Sunset Running”, una iniciativa organizada por un grupo de jóvenes que decidieron darle un nuevo sentido a las tardes de fin de semana.

El evento tuvo lugar en Il Pilonte, sobre calle Meglioli antes de avenida Libertador en Rivadavia, y convocó a decenas de personas que participaron en circuitos de 3 y 5 kilómetros, accesibles para todo público. La actividad, abierta y recreativa, buscó incentivar el movimiento, el bienestar y el disfrute colectivo del deporte, con un cierre musical al aire libre.

La llegada de las deportistas. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

En diálogo con DIARIO HUARPE, las organizadoras contaron cómo surgió la idea. “Somos un grupo de amigas que jugamos al hockey y nos encanta el deporte. Un día, aburridas, dijimos ‘¿y si invitamos a más gente a correr con nosotras?’”, relató Milagros Valverde, profesora de educación física.

Algunas realizaron hasta 5 km. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Por su parte, Sofía Fernández explicó que el objetivo fue “ayudar a la gente a animarse. Muchos nos decían que no sabían correr, pero acá no hay que saber, solo hay que perder el miedo. Algunos empezaron con tres kilómetros y terminaron haciendo cinco. Le ganaron a la cabeza” expresó con entusiasmo.

Las organizadoras del evento deportivo al atardecer con música. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Macarena Flores, también profe y cantante de la popular banda Pijama Party, agregó: “Queríamos que todos disfrutaran la experiencia, sin competir, solo vivir el momento y compartir música y energía positiva”.

Los deportistas iban llegando a refrescarse para seguir la segunda parte con sorteo, diversión y música. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

La inscripción tuvo un costo de $8.000, que cubrió los gastos de la locación, DJ, refrigerio, frutas, frutos secos y más. El cierre incluyó un after con tragos en barra, sorteos y música en vivo, generando un ambiente de comunidad deportiva y alegría, que sin dudas servirá para fortalecer lazos y para hacer nuevas amistades.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El éxito de esta primera edición deja abierta la puerta para repetir la experiencia. Las organizadoras ya planean nuevas fechas y actividades, y compartieron el perfil de Instagram donde el público deberá estar atento, en especial para quienes deseen sumarse: @sunsetrunning.club