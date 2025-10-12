Provinciales > Iniciativa saludable
“Sunset Running”: amigas idearon un evento que unió deporte y música al atardecer
Por Julieta Flores Méndez Hace 3 horas
Este sábado, una idea nacida entre amigas se transformó en una propuesta diferente que combinó deporte, música y conciencia saludable al caer el sol. Se trató del “Sunset Running”, una iniciativa organizada por un grupo de jóvenes que decidieron darle un nuevo sentido a las tardes de fin de semana.
El evento tuvo lugar en Il Pilonte, sobre calle Meglioli antes de avenida Libertador en Rivadavia, y convocó a decenas de personas que participaron en circuitos de 3 y 5 kilómetros, accesibles para todo público. La actividad, abierta y recreativa, buscó incentivar el movimiento, el bienestar y el disfrute colectivo del deporte, con un cierre musical al aire libre.
En diálogo con DIARIO HUARPE, las organizadoras contaron cómo surgió la idea. “Somos un grupo de amigas que jugamos al hockey y nos encanta el deporte. Un día, aburridas, dijimos ‘¿y si invitamos a más gente a correr con nosotras?’”, relató Milagros Valverde, profesora de educación física.
Por su parte, Sofía Fernández explicó que el objetivo fue “ayudar a la gente a animarse. Muchos nos decían que no sabían correr, pero acá no hay que saber, solo hay que perder el miedo. Algunos empezaron con tres kilómetros y terminaron haciendo cinco. Le ganaron a la cabeza” expresó con entusiasmo.
Macarena Flores, también profe y cantante de la popular banda Pijama Party, agregó: “Queríamos que todos disfrutaran la experiencia, sin competir, solo vivir el momento y compartir música y energía positiva”.
La inscripción tuvo un costo de $8.000, que cubrió los gastos de la locación, DJ, refrigerio, frutas, frutos secos y más. El cierre incluyó un after con tragos en barra, sorteos y música en vivo, generando un ambiente de comunidad deportiva y alegría, que sin dudas servirá para fortalecer lazos y para hacer nuevas amistades.
El éxito de esta primera edición deja abierta la puerta para repetir la experiencia. Las organizadoras ya planean nuevas fechas y actividades, y compartieron el perfil de Instagram donde el público deberá estar atento, en especial para quienes deseen sumarse: @sunsetrunning.club