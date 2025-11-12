El mundo del tenis internacional quedó conmocionado este lunes cuando dos hombres, de 70 y 78 años, murieron en distintos episodios registrados en las inmediaciones del Inalpi Arena de Turín, el estadio que alberga las Finales ATP. Los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia y generaron preocupación entre los asistentes, aunque no estuvieron vinculados entre sí, según confirmaron las autoridades locales.

En ambos casos, el personal de emergencia actuó con rapidez: los hombres fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al hospital más cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ambos fallecieron poco después de su ingreso, según informaron medios italianos.

Las autoridades aclararon que los episodios fueron independientes y no afectaron el normal desarrollo del torneo. El operativo de seguridad se mantuvo activo y no hubo modificaciones en la programación de los partidos de la jornada.

En lo estrictamente deportivo, el lunes se abrió con el triunfo de Taylor Fritz por 6-3 y 6-4 sobre Lorenzo Musetti, mientras que a segundo turno Jannik Sinner venció por 7-5 y 6-1 al canadiense Felix Auger-Aliassime, manteniendo así su gran desempeño ante el público italiano.